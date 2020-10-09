Минтранс ждет падения автоперевозок пассажиров на 21% по итогам года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В 2020 пассажирские перевозки автомобильным транспортом упадут в годовом выражении на 21%, грузовые перевозки - на 4,8%, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

По оценке Минтранса, объем перевозок пассажиров автотранспортом сократится до 8,208 млн человек (-21% к 2019 году), грузов - до 5,46 млн тонн (-4,8%).

В январе-августе пассажирские перевозки сократились на 30,6% до 4,72 млн человек, грузов - на 5,6%, до 3,406 млн тонн.

"Фактически прекратились перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении. Реализация системных мер поддержки отрасли, в первую очередь - для субъектов малого и среднего предпринимательства, способствовала восстановлению объемов перевозок. К концу года показатели пассажиропотока достигнут 80% от уровня прошлого года", - сказал министр.

Также он сообщил, что ожидается спад грузооборота российских морских портов в 2020 году на 3%, до 815 млн тонн.

По данным Росморечфлота в первые восемь месяцев года грузооборот морских портов сократился на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 544,21 млн тонн. Основным фактором, повлиявшим на отрицательную динамику, стало падение перевалки наливных грузов, отметило ведомство.

В январе-июле 2020 года грузооборот морских портов России снизился впервые за много лет, перевалка грузов за 7 месяцев сократилась на 2,1%. Ранее грузооборот морских портов был единственным макроэкономическим показателем, который не уходил в минус более двух десятилетий подряд.