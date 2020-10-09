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Помощь государства позволила "Аэрофлоту" избежать сокращений штата

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в отличие от других международных авиакомпаний не планирует сокращений штата сотрудников в связи с последствиями пандемии коронавируса, заявил гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев на коллегии Минтранса по итогам года в пятницу.

"Хочу отметить, что помощь государства, которая идет в адрес "Аэрофлота", позволяет нам сохранить весь наш уникальный коллектив. Мы не планируем никаких сокращений и надеемся, что все-таки мы сможем восстановиться", - сказал Савельев. Он отметил, что значительные сокращения запланированы у ряда международных авиаперевозчиков.

"Относительно работы наших партнеров, наших конкурентов - в Lufthansa намечено большое сокращение: 22 тыс. человек, из которых 1,1 тыс. - это пилоты. На сегодняшний день Lufthansa сократила уже 8,3 тыс. человек. Такая же ситуация происходит в Air France KLM, которым была оказана помощь: 7 млрд евро получила Air France и 3 млрд евро - компания KLM. Однако также идет сокращение: 7,6 тыс. человек будет сокращено в Air France и 6,6 тыс. человек будет сокращено в KLM", - добавил глава "Аэрофлота".

Хроника 27 января – 09 октября 2020 годаЭкономический кризис
Аэрофлот Виталий Савельев Минтранс Коронавирус

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