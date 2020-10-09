Причина ЧП на Камчатке пока не установлена, версии ученых противоречивы. Обзор

Крабы-стригуны, выброшенные на берег Халактырского пляжа Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ученые и эксперты уже неделю пытаются разобраться в причинах экологического бедствия в водах Тихого океана у берегов Камчатки. После предварительных результатов анализов загрязнения по-прежнему остаются версии техногенного и природного происхождения.

Ожог от воды

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, на коже возникало раздражение, сбивалось дыхание.

Местные жители публиковали в соцсетях фото и видео выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогов, моллюсков, морских ежей, морских звезд и червей, а также призывали к максимальной огласке ситуации.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой на Халактырском пляже.

По данным регионального Минздрава на 9 октября, к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 16 человек. Люди, плававшие в океане или долгое время находившиеся возле воды, продолжают обращаться за медпомощью.

Данные расходятся

Широкий общественный резонанс привлек внимание к проблеме местных и федеральных властей, надзорных органов.

В начале недели представители МЧС, Роспотребнадзора, Камчатгидромета и губернатор края в ходе прямых эфиров заявляли, что загрязнений не обнаружено, а если они и были в выходные дни, то ситуация уже нормализовалась.

На место выехали представители Гринпис и Всемирного фонда дикой природы (WWF) и начали собственное расследование. Гринпис назвал произошедшее экологической катастрофой и рассказал о загрязнении воды и мертвой биоте. В WWF подчеркнули, что пострадавшая на Камчатке акватория является одной из ключевых для сохранения биоразнообразия на Дальнем Востоке, и также заявили о гибели морских организмов.

Сотрудники Кроноцкого заповедника после исследования побережья и морского дна в четырех точках прибрежной акватории Авачинского залива сообщили о гибели 90% донных морских организмов. Ученые выяснили, что пятно загрязнения длиной около 40 км и от 30 до 100 метров в ширину распространяется на юг к Курилам. Происхождение пятна не установлено.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч.2 ст.247 и ч.2 ст.252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Ученые спорят

Чтобы разобраться в причинах экологического бедствия, на Камчатку приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В четверг Росприроднадзор обнародовал расширенные результаты анализов воды. В отдельных пробах отмечены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК): по фосфатам - в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза.

Изначально рассматривались три версии: техногенное загрязнение; природные явления, например, воздействие водорослей, и версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов. Последнюю из версий сейсмологи и вулканологи отвергли. Остались две основные. И мнения ученых разделились.

Так, например, Рэм Ляндзберг - кандидат химических наук, доцент кафедры экологии Камчатского технического университета, более полувека профессионально занимающийся химией, - уверен, что причина загрязнения техногенная. Он обосновывает свое мнение тем, что такое значительное превышение ПДК веществ не может быть вызвано природными факторами.

Минобороны РФ заявило о своей непричастности к загрязнению океана, утверждая, что на полигоне "Радыгино" никаких учений с использованием тяжелой боевой техники с июня этого года не было. Не проводились и учения с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу. В том районе, по заверению военных, не проходили танкеры с топливом для нужд Минобороны. Сотрудники экологического надзора проверили Радыгинский полигон, расположенный в пригороде Петропавловска-Камчатского неподалеку от Халактырского пляжа, и не нашли там нарушений и ядохимикатов.

Ученые Дальневосточного федерального университета при облете Авачинского залива на Камчатке, сообщившие о полосе загрязнения, высказали предположение, что это может быть цветущая микроводоросль Dinophysis Fortii, относящиеся к видам, вырабатывающим сильные токсины. Профессор кафедры экологии и природопользования Камчатского технического университета Татьяна Клочкова допускает версию с цветущими токсичными водорослями. В свою очередь заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова сообщила, что специалисты за последние месяцы не отмечали на Камчатке массового цветения токсичных микроводорослей.

Кандидат биологических наук Сергей Корнев считает, что нет ничего необычного в выбросе мертвых морских обитателей на побережье Камчатки. По его мнению, это просто воздействие сильного шторма, который бушевал от Камчатки до Курильских островов, где также были выброшены бентосные животные примерно одного и того же видового состава.

Есть мнения, что обнародованные Росприроднадзором результаты проб воды малоинформативны и не позволяют сделать выводы о причинах загрязнения. Так, например, считает главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков. Ученый признает, что анализ проведен хорошо, но он примитивный и серьезной информации не дает.

Но приверженцы всех версий сходятся в одном - делать окончательные выводы о причинах случившегося можно только после того, как будут известны результаты всех анализов проб воды, грунта и останков морских обитателей, а также после оценки масштаба ущерба, нанесенного природе.

Без потерь для туризма

Эксперты туристической отрасли отмечают, что произошедшее в океане ЧП особо не повлияло на туротрасль региона. Нет массовых отмен туров, потому что популярность морского туризма в регионе невысока, да и турсезон подходит к концу.

"Камчатка - это в основном познавательный и событийный туризм. Круизы, связанные с морем, дорогостоящие, их используют не все, это редкие случаи", - сказала представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева, подчеркнув, что сюда едут, в основном, для посещения вулканов, горячих источников, Долины гейзеров.

Частично, по ее мнению, экологическая ситуация может отразиться на рыбалке как одном из популярных видов туристического отдыха и дохода для местных жителей. Серфинг и каякинг не столь популярен среди туристов.

Уловы рыбы безопасны

Не повлияла ситуация и на рыбодобытчиков.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын пояснил, что промышленный лов лососей на Камчатке завершился несколько недель назад, до ситуации с загрязнением Авачинского залива. Причем, в акватории, где зарегистрирована массовая гибель донных организмов, основной промысел шел в июле-августе, и там выловлено менее тысячи тонн красной рыбы.

По его словам, на отдельных участках камчатских рек еще продолжается любительский спортивный лов лосося. Но крайне маловероятно, что единичные экземпляры красной рыбы, заходящие сейчас в реки полуострова, пострадали от загрязнения Тихого океана.

В министерстве рыбного хозяйства Камчатского края также отметили, что "никаких сведений от рыбаков, от капитанов судов не поступало о том, что они наблюдают какие-либо поведенческие или внешние изменения уловов. Все в порядке".