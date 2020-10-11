В СПЧ заинтересовались случаями задержания журналистов в Минске

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов изучит задержания представителей СМИ, в том числе российских, на акциях протеста в Белоруссии, заявил председатель комиссии Павел Гусев.

"Завтра комиссия СПЧ будет заниматься, изучать вопрос, связываться с пострадавшими журналистами, а дальше - принимать решение", - сказал Гусев "Интерфаксу" в воскресенье.

Он отметил, что предстоит разобраться, забирали ли у журналистов средства связи, отпускали ли их после того, как те предъявляли свои журналистские удостоверения.

В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал неприемлемыми задержания российских журналистов в Белоруссии при освещении массовых акций, расценив их как препятствие работе. По его словам, СЖР пока не располагает точной информацией о происходящем с российскими журналистами в воскресенье в Минске и других городах.

Вместе с тем глава СЖР напомнил, что несколько дней назад МИД Белоруссии заявил об аннулировании прежних аккредитаций сотрудников иностранных СМИ и перерегистрации. "Это вызвало определенное напряжение среди тех, кто там работает, поскольку понятно, по какому принципу будет идти выдача новых аккредитаций", - сказал Соловьев, при этом отметив, что МИД соседней страны находится в своем праве.

"Мы надеемся, что у российских журналистов не будет проблем с получением аккредитации и они беспрепятственно продолжат освещать события в Белоруссии", - подчеркнул он.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что около 20 журналистов, в том числе российских, задержаны в Белоруссии на несанкционированных акциях протеста в воскресенье. Часть журналистов отпускали после проверки документов.