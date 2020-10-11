В Белоруссии задержали более 20 журналистов на акциях протеста

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Уже более 20 журналистов задержаны в Белоруссии на несанкционированных акциях протеста в воскресенье, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Как информирует ассоциация в своем телеграм-канале, на данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно - четыре, в Витебске - двое.

Согласно данным незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна", среди задержанных есть журналисты как российских, так и местных СМИ, в том числе государственных.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфаксу" задержание группы журналистов в Минске, уточнив, что они доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов.

Портал tut.by в свою очередь сообщает, что после проверки документов часть журналистов пока так и не выпустили. "Разрешили выйти на улицу покурить, тут мы и стоим, дышим воздухом. На вопрос, сколько нас продержат, сотрудник РУВД сказал: "Ждем". Приказа или чего-то другого - не пояснил", - рассказали порталу коллеги.

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли в начале августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Среди ее требований - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии.