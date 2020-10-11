Минская милиция применила водометы для разгона протестующих

Также в ГУВД Мингорисполкома подтвердили применение светошумовых гранат

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Водометы были применены для разгона протестующих в центре Минска, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Подтверждаем применение водометов в районе Немиги", - сказала Ганусевич.

Кроме того, она сообщила, что милиция применила светошумовые гранаты. Ранее об этом сообщили очевидцы.

Ранее очевидцы сообщали, что рядом с мостом на Немиге возле дворца спорта в сторону протестующих направляются водометы, они пускают струю воды в центр колонны протестующих. Люди разбежались. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тем временем еще один водомет применяется в начале проспекта Победителей.

Между тем ранее в воскресенье в центре Минска произошли столкновения протестующих с милицией, задержаны были порядка 50 активистов.