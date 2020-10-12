Возбуждено дело о вспышке норовирусной инфекции в школе в Мончегорске

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Мончегорске возбуждено уголовное дело по факту заражения не менее 53 человек в одной из школ норовирусной инфекцией, сообщили в СК Мурманской области. Вспышка заболеваемости произошла в школе в сентябре. Пострадали в том числе дети. Всех лечили амбулаторно.

Предварительно установлено, что вспышка стала результатом нарушения санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению инфекционных заболеваний.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Дело возбудили по результатам прокурорской проверки, отметили в областной прокуратуре. Там уточнили, что вспышка инфекции произошла в школе №10.