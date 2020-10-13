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МЧС возобновит санобработку крупных социальных объектов из-за COVID-19

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - МЧС России возобновляет масштабные работы по санитарной обработке социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры по всей стране в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерстве.

Там отметили, что 13 октября специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" повторно продезинфицировали порядка 40 тыс. кв. метров внутренних помещений Курского вокзала и порядка 2 тыс. кв. метров прилегающей к нему территории.

"В ближайшие дни также запланирована повторная дезинфекция Киевского и Ярославских вокзалов. В течение нескольких недель также пройдет санитарная обработка других вокзальных комплексов Москвы. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - подчеркнули в МЧС.

Там отметили, что на дезинфекцию Курского вокзала ушло порядка 4 тыс. литров дезраствора.

Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
МЧС Москва Коронавирус

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