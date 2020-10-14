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На Волге в Тверской области обнаружено топливное пятно

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с обнаружением масляного топливного пятна на поверхности реки Волга в районе порта Кимры в Тверской области, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехал Тверской межрайонный транспортный прокурор. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится правовая оценка действий людей, уполномоченных контролировать соблюдение природоохранного законодательства.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Тверская область Волга

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