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Сбербанк консолидирует 100% Сетелем банка

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что заключил соглашение с BNP Paribas Personal Finance о выкупе 20,8% акций Сетелем банка у дочерней компании BNP Paribas Personal Finance - Leval 20 S.A.S. В результате Сбербанк станет единственным владельцем Сетелем банка.

Сбербанк стал акционером этой кредитной организации в 2012 году. Сетелем банк специализируется на розничных кредитах, в том числе на автокредитах.

"Соглашение о совместном предприятии также давало Сберу возможность выкупить долю BNP Paribas Personal Finance и консолидировать 100% долю участия в Сетелем банке на определенном этапе развития бизнеса. Эта возможность и используется группой Сбера сегодня", - говорится в пресс-релизе.

Сделка позволит максимально интегрировать Сетелем банк с технологиями и сервисами Сбербанка и предложить клиентам новые продукты, считают в Сбербанке.

"Желаем Сбербанку успехов в реализации автомобильной стратегии и уверены, что Сетелем банк станет одним из его ключевых активов", - отметил через пресс-службу гендиректор BNP Paribas Personal Finance Лоран Давид.

Сделка будет закрыта в соответствии с общепринятыми юридическими процедурами, включая рассмотрение и одобрение регулирующих органов России и Франции. Цена пакета BNP Paribas в пресс-релизе не раскрывается.

Из отчетности на сайте Банка России следует, что собственный капитал Сетелем банка по Базель III составил на 1 сентября 23,8 млрд рублей.

Сетелем банк по итогам второго квартала 2020 года занимает 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

BNP Paribas Personal Finance Сбербанк. Сетелем банк Банк России Лоран Давид

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