Расследование причин аварии на ТЭЦ-3 Норникеля продлили до 30 октября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сроки расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") продлены до 30 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростехнадзора.

Ранее глава службы Алексей Алешин сообщал в интервью "Интерфаксу", что расследование должно было завершиться в конце сентября, но с учетом технических сложностей было решено продлить его до середины октября.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлилось дизельное топливо. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, "Норникель" – в 21,4 млрд рублей. В Росприроднадзоре с этой оценкой не согласились. Росрыболовство оценило ущерб рыбным ресурсам от этой аварии еще в 3,6 млрд рублей.

Ростехнадзор рассматривает четыре версии причин аварии. Это, в частности, 1) недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; 2) нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента; 3) климатическое воздействие и 4) нарушение требований безопасности.