Протоиерей Смирнов пошутил по поводу сообщений о своей смерти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Почетный глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов воспринял с юмором слухи о своей смерти, которые появились сегодня в соцсетях.

"Сегодня много было домыслов о состоянии здоровья отца Дмитрия Смирнова. Наконец удалось до него дозвониться. Он ждёт в гости с бананом, шутит, поздоровался как "покойник Димитрий". Говорит, что бесовский мир лютует! А "если Бог за ны, то кто против", - рассказал "Интерфаксу" в пятницу руководитель православного общества "Радонеж".

Ранее сегодня в окружении протоиерея Смирнова опровергли слухи о его кончине. Священник Федор Лукьянов, недавно сменивший отца Димитрия на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, уточнил, что борьба протоиерея с последствиями коронавируса идет непросто, но "динамика положительная".

Священник предположил, что кто-то мог перепутать, узнав, что накануне в храме, где служит отец Димитрий, отпевали одного из клириков, скончавшегося после продолжительной болезни.

Этой весной протоиерей Димитрий Смирнов переболел коронавирусом и с тех пор проходит реабилитацию.