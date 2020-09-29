Окружение протоиерея Смирнова опровергло сообщения о его экстренной госпитализации

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли сообщения об экстренной госпитализации священника.

"Батюшка проходит плановое реабилитационное лечение после коронавируса, который перенес этой весной. Чтобы восстановить силы, он периодически ложится в больницу на два-три дня, чтобы пройти курс капельницы", - сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в близком окружении отца Димитрия.

Ранее сегодня в СМИ появились сообщения о том, что почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи попал в реанимацию.

Недавно протодиакон Андрей Кураев опубликовал фото отца Димитрия Смирнова в инвалидной коляске. Согласно сообщениям ряда СМИ, без нее священник не может передвигаться. Между тем собеседник агентства опроверг эту информацию, сообщив, что лично не раз видел, как отец Димитрий ходит самостоятельно.

"Конечно, он сам не может уходить далеко и подниматься или спускаться по лестнице, но нельзя сказать, что коляска стала его постоянным местом", - рассказал источник, добавив, что отец Димитрий регулярно приезжает в храм, где исповедует людей, общается с прихожанами и причащается.

"Очень надеемся, что со временем получится в каком-то формате возобновить и его выступления в СМИ", - заключил собеседник агентства.