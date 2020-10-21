В полузаброшенном гараже в Петербурге нашли несколько тысяч долларов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Крупную сумму денег в долларах обнаружили сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества Санкт-Петербурга при описи содержимого гаража, который готовили под снос, сообщила пресс-служба городского комитета по контролю за имуществом.

По данным ведомства, специалисты освобождали участок на улице Наличной от гаража. При вскрытии наполовину захламленного бокса и описи имущества, находящегося в нем, инженеры центра обнаружили крупную сумму денег в иностранной валюте. В свертке с купюрами также находилась банковская выписка об обмене валюты на имя владелицы гаража.

Как следует из сообщения, ранее земельный участок, на котором находился гараж, по договору аренды городом был передан жительнице Петербурга 1929 года рождения. Срок договора истек более 10 лет назад, после смерти женщины им пользовался ее сын, который хранил там автомобильные колеса.

О том, что его мать хранила в гараже крупную сумму денег, сын не знал. При написании заявления о возврате со склада временного хранения принадлежащих ему колес петербуржец еще раз подтвердил, что ничего ценного для него в гараже больше не находилось. О находке мужчина узнал от директора центра, говорится в пресс-релизе.

"Сегодня все денежные средства были переданы лично в руки их законному владельцу. По просьбе гражданина сотрудники, обнаружившие деньги, будут поощрены руководством центра", - говорится в сообщении.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в гараже были найдены 6 тысяч долларов.