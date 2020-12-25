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Крупную сумму денег вновь нашли в Петербурге при демонтаже гаража

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества нашли несколько десятков тысяч рублей при демонтаже гаража на улице Фрунзе в Петербурге, сообщила в пятницу пресс-служба комитету по контролю за имуществом северной столицы.

При демонтаже гаража его собственник не присутствовал, поэтому найденные деньги "были переданы на ответственное хранение до установления личности их законного владельца". При обращении к чиновникам по поводу возврата имущества, находившегося в гараже, владелец строения также указал в своем заявлении и деньги, отметили в комитете.

Теперь деньги переданы лично в руки их законному владельцу, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, в октябре при освобождении земельного участка от установленного на нем гаражного бокса на улице Наличной в Петербурге также была обнаружена крупная сумма денег в иностранной валюте. Пользователь гаража не был в курсе хранившейся в боксе суммы, поскольку она была оставлена его матерью, которой уже не было в живых. Деньги были возвращены владельцу.

Петербург

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