Восьмой антирекорд октября по COVID-19 установлен на Ставрополье

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост случаев COVID-19 обновил максимум на Ставрополье в восьмой раз с начала октября, свидетельствуют данные краевого управления Роспотребнадзора.

В четверг на Ставрополье выявили 177 случаев заражения за сутки. Этот результат стал восьмым антирекордом с начала месяца.

Всего с начала октября заразились 3 372 человека (на 568 человек больше, чем за аналогичный период в сентябре), выздоровело 2 856 (на 581 человека больше), умерли 67 человек (на 10 больше, чем с 1 по 22 сентября).

Число вновь выявляемых случаев заражения за сутки начало расти с середины августа - каждый день регистрировали более 100 новых инфицированных. В сентябре ежедневно выявляли свыше 130 случаев, в октябре - в среднем около 150.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) c 11 сентября и до сегодняшнего дня не опускался ниже единицы. COVID-19 в регионе с начала пандемии заразились почти 20 тыс. человек, из них выздоровели 14,4 тыс. (73,5% инфицированных), умер 391 человек (2%). Продолжают болеть 24,5% из числа заболевших.

Как сообщалось, режим всеобщей самоизоляции, введенный в крае в конце марта, был отменен 11 июня, но обязательным он остается до 29 октября для людей в возрасте от 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.