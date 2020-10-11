Участники экспедиции сочли вероятной природную причину ЧП на Камчатке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа ученых по итогам экспедиции по акватории Авачинского залива на Камчатке не исключила техногенные причины произошедшего экологического ЧП, но склоняется к версии с токсичными водорослями.

"Мы подозреваем, что вся эта чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей, и часть проб, которые мы собрали, сразу же отправили в Тихоокеанский институт биоорганической химии", - сообщил на совещании при губернаторе края по итогам экспедиции научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Винников, слова которого цитирует пресс-служба краевого правительства.

Той же версии на совещании придерживался директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.

"Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. (...) эта версия, как и другие, будет рассматриваться", - сообщил Озеров, которого цитирует пресс-служба.

При этом он не исключил версию техногенного фактора произошедшего. Несмотря на то, что техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований, по его мнению, необходимо изучить другие места захоронения опасных веществ в Камчатском крае.

"Мы должны рассматривать техногенные факторы полигонов, которые существуют. Я не думаю, что они будут иметь столь сильное влияние. Но тем не менее мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время", - выразил свое мнение ученый.

Отмечается, что в обследовании акватории Авачинского залива приняли участие сотрудники ДВФУ, Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Кроноцкого заповедника. Они собрали образцы грунта и бентоса, сделали заборы воды на разных глубинах.

Ученые совершили четыре погружения на трех локациях, где наблюдали поведение донного сообщества. Все собранные пробы переданы в лаборатории ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН.

"По оценкам специалистов наибольшему поражению оказались подвержены морские ежи. Возможно, именно они являются индикатором биогенного загрязнения, которое сейчас наблюдают на Камчатке", - говорится в сообщении.

Экологическая катастрофа на Камчатке

Как сообщалось, в конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза. Причина загрязнения и источник пока не установлены. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ, анализ собранных проб продолжается.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч.2 ст.247 и ч.2 ст.252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).