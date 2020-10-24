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Росморречфлот сообщил, что танкер на Азове мог накрениться из-за повреждений после взрыва

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов", на борту которого произошел взрыв, получил значительные повреждения выше ватерлинии, видимых поступлений воды на борт нет, сообщил "Интерфаксу" представитель Росморречфлота в субботу.

"По внешнему осмотру повреждения выше ватерлинии, но они значительные - несколько разрывов металла в носовой части судна по правому борту, поступления воды не видно, но возможно оно есть. По нашим данным не видно, чтобы крен увеличивался. Крен может быть из-за поступления воды, из-за внутренних повреждений после взрыва - вариантов много", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил журналистам, что оперативная группа Главного управления МЧС России по региону краю выехала в Морской спасательный подцентр (МСПЦ) Тамани для координации спасательной операции после взрыва на танкере в Азовском море.

"Оперативная группа под руководством начальника главного управления генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина выехала в район населенного пункта Тамань Морского спасательного подцентра для координации деятельности сил и средств", - сказал Гавриляк.

В настоящее время, добавил он, важно организовать поисково-спасательные работы, а так же недопущение розлива нефтепродуктов.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв и пожар. Танкер следовал из Порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Экипаж танкера состоит из 13 человек. По данным МЧС, 10 человек спасены, еще троих ищут.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с ЧП с танкером сообщил, что медицинские службы региона при необходимости готовы выехать на место происшествия и оказать медицинскую помощь экипажу.

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