В рацион российских танкистов добавили лук и чеснок

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Первую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) перевели на зимнее меню: в него добавили сало, лук и чеснок.

Как сообщила окружная пресс-служба, в зимнее меню включили сало (шпик), консервированные овощи, рыбные и другие блюда, обеспечивающие сохранение калорийности в условиях низких температур. Плавленый сыр и молоко заменили сыры твердых сортов. Для профилактики простудных заболеваний добавлены лук и чеснок.

Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащих выросла на 345 килокалорий и достигает 3877 килокалорий.

В зимний период для обеспечения занятий подразделений на полигонах организовано дополнительное питание с выдачей горячего чая, хлеба, сала, лука и чеснока.

"В столовых ежедневно военнослужащим предоставлено на выбор не менее 2-3 блюд на каждый прием пищи и 5 видов салатов в салат-баре, который организован по принципу шведского стола. Блюда готовятся с учетом пожеланий военнослужащих, которые они сами вносят через автоматизированную систему контроля питания", - отмечается в сообщении округа.