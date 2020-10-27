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В рацион российских танкистов добавили лук и чеснок

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Первую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) перевели на зимнее меню: в него добавили сало, лук и чеснок.

Как сообщила окружная пресс-служба, в зимнее меню включили сало (шпик), консервированные овощи, рыбные и другие блюда, обеспечивающие сохранение калорийности в условиях низких температур. Плавленый сыр и молоко заменили сыры твердых сортов. Для профилактики простудных заболеваний добавлены лук и чеснок.

Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащих выросла на 345 килокалорий и достигает 3877 килокалорий.

В зимний период для обеспечения занятий подразделений на полигонах организовано дополнительное питание с выдачей горячего чая, хлеба, сала, лука и чеснока.

"В столовых ежедневно военнослужащим предоставлено на выбор не менее 2-3 блюд на каждый прием пищи и 5 видов салатов в салат-баре, который организован по принципу шведского стола. Блюда готовятся с учетом пожеланий военнослужащих, которые они сами вносят через автоматизированную систему контроля питания", - отмечается в сообщении округа.

Первая танковая армия - одно из самых крупных объединений Вооруженных сил РФ. Ее части и соединения расположены в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область).

ЗВО Россия Минобороны

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