Специалисты сочли преждевременным говорить о плато по COVID в России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов считает, что пока рано говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

"Я бы пока не стал так говорить (плато - ИФ). Есть колебания (по заболеваемости), особенно если на Европу посмотрим, там довольно неблагоприятная ситуация. Я бы пока поостерегся. Если чуть подольше будет держаться, тогда можно будет говорить, пока рановато", - сказал Чуланов "Интерфаксу" в среду.

Он также не стал связывать влияние хорошей погоды с "условной стабилизацией, но пока рановато так ее называть". "16-17 тыс. заболевших ежедневно - это много. Ситуация по стране мозаичная, в некоторых регионах напряженная, где-то процент свободного коечного фонда значительно сократился", - сказал Чуланов.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев также в разговоре с "Интерфаксом" не стал называть плато ситуацию с распространением коронавируса в России: "Нужно посмотреть еще количество анализов и тяжелых больных. Количество зараженных не совсем отражает ситуацию".

Однако, по его словам, "ситуация в целом некритическая". Специалист отметил, что коронавирус только недавно попал в человеческую популяцию, а "когда переболеет процентов 70, тогда заболевание станет, скорее всего, сезонным".

"Все зависит от того, насколько продолжительным будет иммунитет. Если в течение нескольких лет он будет сохраняться, то в течение двух-трех лет выйдем на достаточно хороший уровень коллективного иммунитета. Вирус будет попадать к людям, которые болели, количество заболевших будет гораздо меньше", - сказал ученый.

В России с 20 октября уровень заболевших коронавирусом колебался на уровне 15,7-17,3 тыс. человек в сутки.