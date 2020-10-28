Калининградский армейский корпус усилили модернизированными танками

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дислоцированный в Калининградской области армейский корпус получил 30 модернизированных танков Т-72Б3М, сообщила в среду пресс-служба Балтийского флота РФ.

"В 2020 году на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, поступили 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что все танки, прибывшие в Калининградскую область, сошли с конвейера "Уралвагонзавода" в 2019 году.

Т-72Б3М - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус. В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-й гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область). "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота.

В прошлом декабре пресс-служба Балтфлота РФ сообщила, что группировка войск в Калининградской области в 2020 году будет усилена мотострелковой дивизией.

Балтфлот России за последние годы получил новые корабли, в том числе оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".