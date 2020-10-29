Рост внутренних авиаперевозок в РФ в сентябре ускорился до 6,8%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в сентябре увеличили перевозки пассажиров внутри страны на 6,8% к сентябрю прошлого года, до 7,5 млн человек, следует из уточненной статистики Росавиации.

Как сообщалось, в августе перевозчики увеличили внутренний пассажиропоток на 5,7% год к году, до 8,57 млн человек. До этого в последний раз рост показателя фиксировался в феврале. В марте РФ начала вводить ограничения из-за пандемии коронавируса, и показатель упал на 15%. В апреле падение ускорилось до 87%, в мае оно было на уровне 85%. В июне на фоне частичного снятия карантина в регионах страны падение внутренних перевозок замедлилось до 60%, в июле - до 16%.

Падение международных перевозок в сентябре на фоне открытия рейсов в несколько стран замедлилось до 78%, было перевезено 1,3 млн пассажиров, следует из данных Росавиации. Еще в августе падение показателя было на уровне 88%, тогда было перевезено 754 тыс. человек.

Всего в сентябре российские авиакомпании перевезли 8,76 млн человек, что на 31,7% меньше, чем годом ранее. Оперативные данные Росавиации указывали на снижение показателя на 32,5%, до 8,65 млн человек. В августе падение общего пассажиропотока было на уровне 35,4%, до 9,3 млн человек.

Пассажирооборот компаний в прошлом месяце упал на 43,9%, достигнув отметки 17,9 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 4,7 процентного пункта, до 82,4%.

Накануне глава "Аэрофлота" Виталий Савельев сообщил, что авиаперевозчик фиксирует высокий спрос на рейсы по разрешенным зарубежным направлениям. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. С середины октября перечень разрешенных направлений пополнился рейсами на Кубу и в Сербию, с ноября - в Японию. Перелеты возможны из 11 российских городов.

Между тем для туров по России с 15 октября стартовал второй этап программы кэшбэка, запущенной 21 августа. Россияне могут получить до 20% возврата средств на карту "Мир" при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря.