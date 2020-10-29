Пациент с коронавирусом погиб, выпав из окна волгоградской больницы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Врачам не удалось спасти жизнь пациента, выпавшего из окна третьего этажа больницы №1 в Кировском районе Волгограда, где проходят лечение зараженные коронавирусом.

Комитет здравоохранения Волгоградской области сообщает, что коронавирус у него протекал в легкой форме и к ИВЛ мужчину не подключали.

Отмечается, что за жизнь мужчины боролись в течение суток. Однако травмы в результате падения оказались несовместимые с жизнью.

В ведомстве отметили, что пациент находился в тяжелом психологическом состоянии. По свидетельству соседей по палате, у него были семейные проблемы.

По факту происшествия проводится проверка.