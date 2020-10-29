Судебно-экcпертная палата рассказала, как добиться медпомощи по ОМС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Судебно-экcпертная палата Российской Федерации подготовила разъяснения для граждан, как, оставаясь в рамках правового поля, отстоять свои права на оказание медицинской помощи по ОМС.

"Один из наиболее действенных способов - обращение к своему страховому представителю по ОМС. Напомним, страховые компании, выдающие полисы ОМС, занимаются бесплатным консультированием и защитой прав пациентов. Сейчас работа страховых представителей во многом направлена на помощь больным, столкнувшимся с проблемами при заражении коронавирусом", - говорится в рекомендациях для граждан на самоизоляции, не имеющих возможности получить медицинскую помощь на законных основаниях. Они будут опубликованы на сайте палаты.

В случае, если медицинские сотрудники отказываются прибыть по вызову или вызов был принят, однако скорая помощь не приехала, в СЭП РФ рекомендуют обращаться с жалобой в следующие государственные органы:

- к начальству станции скорой медицинской помощи;

- в министерство здравоохранения соответствующего субъекта РФ или напрямую в Минздрав России;

- в Роспотребнадзор;

- в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру соответствующего субъекта РФ или районную (городскую) прокуратуру;

- в полицию.

Образец заявления можно скачать на официальном сайте Судебно-экспертной палаты РФ. Если врач не приезжает, также необходимо звонить по бесплатным телефонам горячей линии 8-800-200-01-12 и обращаться в Роспотребнадзор по телефону 8-800-100-00-04.

"В случае серьезного ухудшения здоровья и долгого неоказания медицинской помощи, несмотря на неоднократные вызовы врачей, необходимо просить родственников, знакомых, соседей и т.д. о срочной доставке гражданина в медицинскую организацию для оказания экстренной медицинской помощи. При транспортировке необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим", - говорится в документе.

На горячую линию Судебно-экспертной палаты России поступило более 250 обращений от граждан из разных регионов России с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на болезнь, а также с явными симптомами заболевания. Они не могли получить медицинскую помощь на дому и, в силу правовой коллизии, не могли обратиться за ней в поликлинику или больницу самостоятельно, поскольку это может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ.