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Двое сахалинцев предстанут перед судом за участие в запрещенных организациях

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Обвинение в участии в запрещенных в России общественных организациях "Союз Советских Социалистических Республик" и "Союз Славянских Сил Руси" (обе с аббревиатурой "СССР"), предъявлено двум сахалинцам, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по области в пятницу.

"По версии следствия, в октябре 2016 года 58-летний житель Корсакова вступил в запрещенную на территории России экстремистскую организацию с наименованиями "Союз Советских Социалистических Республик" и "Союз Славянских Сил Руси" с аббревиатурой "СССР", при этом привлек к ее деятельности свою 52-летнюю знакомую", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, адепты данных организаций "отрицают существование закона, не считают себя гражданами Российской Федерации, на основании этого не признают официальных документов, в том числе удостоверяющих личность".

Пресс-служба также сообщает, что в июле 2019 года решением Верховного Суда Республики Коми, вступившим в законную силу, межрегиональное общественное объединение "СССР", участниками которого являлись двое жителей Корсакова, признано экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории РФ.

"Несмотря на это корсаковцы, в конце августа 2019 года, используя интернет направили в адрес правоохранительных органов Сахалинской области документы, содержащие текст, фактически навязывающий идеологию экстремистской организации", - отмечает пресс-служба.

Расследование уголовного дела в отношении двух корсаковцев завершено, им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в общественном объединении, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности, в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Дело направлено в Корсаковский городской суд.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД по Сахалинской области, сообщает пресс-служба.

Сахалинская область

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