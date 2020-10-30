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ГИБДД со 2 ноября разрешит регистрацию ввозимых машин по электронным паспортам

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Со 2 ноября в России будет можно зарегистрировать ввезенные в страну автомобили по их электронным паспортам, сообщили в ГИБДД.

"Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории, либо ввозимые из иностранных государств - членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств", - говорится в сообщении на сайте МВД.

Менять ранее оформленные бумажные паспорт не обязательно: "Замена таких паспортов может быть осуществлена исключительно добровольно, на основании волеизъявления собственника транспортного средства".

В Белоруссии, Казахстане и Киргизии до 31 декабря 2021 года остается возможность оформления паспортов транспортных средств по форме и в соответствии с правилами, установленными в этих государствах. "То есть срок обязательного оформления и применения электронных паспортов транспортных средств в данных странах перенесен до конца следующего года", - пояснили в полиции.

"Вместе с тем, если такие транспортные средства будут ввозиться в РФ после 1 ноября 2020 года, на них в любом случае должны быть оформлены электронные паспорта. При этом данное оформление может быть осуществлено как уполномоченными органами этих государств, которые также являются участниками системы электронных паспортов, так и уполномоченными органами, и организациями РФ", - подчеркнули в МВД.

При утрате бумажного паспорта на машину россияне смогут получить его дубликат в ГАИ.

МВД ГИБДД Белоруссия Казахстан Киргизия

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