Четверо детей погибли при пожаре в кировской деревне

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пожар в Юрьянском районе Кировской области унес жизни четверых детей, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

Возгорание произошло в пятницу в квартире трехэтажного жилого дома в деревне Ложкари.

"В результате произошедшего погибли четыре несовершеннолетних возрастом от 4 лет до 8 месяцев", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что в момент трагедии взрослых не было дома.

На сайте ГУ МЧС по Кировской области отмечается, что в результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади 9 кв.м.

В свою очередь правительство Кировской области сообщает в своей группе в соцсети Вконтакте, что погибли четверо мальчиков.

"Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей", - говорится в сообщении.

Органы соцзащиты посещали семью ежемесячно: оказывалась продуктовая помощь, приносили одежду, были приобретены кроватки для детей.

В ходе последней проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что отец детей находился на заработках в Казани.

"После пожара маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла", - отмечают власти.