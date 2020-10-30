Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

Четверо детей погибли при пожаре в кировской деревне

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пожар в Юрьянском районе Кировской области унес жизни четверых детей, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

Возгорание произошло в пятницу в квартире трехэтажного жилого дома в деревне Ложкари.

"В результате произошедшего погибли четыре несовершеннолетних возрастом от 4 лет до 8 месяцев", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что в момент трагедии взрослых не было дома.

На сайте ГУ МЧС по Кировской области отмечается, что в результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади 9 кв.м.

В свою очередь правительство Кировской области сообщает в своей группе в соцсети Вконтакте, что погибли четверо мальчиков.

"Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей", - говорится в сообщении.

Органы соцзащиты посещали семью ежемесячно: оказывалась продуктовая помощь, приносили одежду, были приобретены кроватки для детей.

В ходе последней проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что отец детей находился на заработках в Казани.

"После пожара маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла", - отмечают власти.

Кировская область

Новости

Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции в Москве

Что произошло за день: пятница, 30 октября

У радиостанции "Эхо Петербурга" сменится главный редактор

Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Пандемия коронавируса

Ростовскую больницу проверят после мольбы пациентки о помощи

Пандемия коронавируса

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах
Пандемия коронавируса

СК подтвердил возбуждение дела о гибели пациентов ростовской больницы

В Ростове-на-Дону завели дело после смерти более 10 "ковидных" больных

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвал возможные причины повторного выявления COVID-19

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');