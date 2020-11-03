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Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, был судим за теракт

Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, был судим за теракт
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Один из подозреваемых в причастности к нападению на отдел полиции в городе Кукморе (Татарстан) Марат Замалиев ранее был осужден по делу о подрыве магистрального газопровода в Поволжье.

"18 января 2001 года Замалиев (сожитель матери напавшего на отдел полиции подростка - ИФ) был приговорен к 14 годам в колонии строгого режима по части 2 статьи 281 (диверсия) и части 2 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия)", - сообщила "Интерфаксу" представитель Верховного суда Татарстана, вынесшего приговор.

Она напомнила, что Замалиев и 11 его сообщников были причастны к взрыву газопровода "Пермь-Нижний Новгород" в 1999 году.

Взрыв на газопроводе

1 декабря 1999 года 12 террористов организовали взрыв на магистральном газопроводе "Пермь-Нижний Новгород" на границе Кировской области и Татарстана. В результате теракта работа газопровода была нарушена, нанесен ущерб на более чем 8 млн рублей.

В 2001 году Верховный суд Татарстана приговорил 10 участников теракта к различным срокам лишения свободы. Еще один участник теракта был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Последний из 12 террористов скрылся от следствия, но был пойман при переходе границы и осужден в 2002 году.

Нападение на отдел полиции в Татарстане

В ночь на 30 октября 2020 года в Кукморе 16-летний подросток, недавно переехавший в Татарстан из Башкирии, попытался поджечь здание районного отдела полиции с помощью зажигательной смеси. При задержании он несколько раз ударил ножом одного из полицейских, и те застрелили нападавшего.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч.3 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ) и о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст.317 УК РФ).

Впоследствии по подозрению в причастности к нападению на отдел полиции были задержаны шесть человек, в том числе Замалиев. Они проходят по статье о покушении на теракт (ч.3 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ).

Марат Замалиев Татарстан

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