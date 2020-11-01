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Жителя Новгородской области оштрафовали за шутку о рогатом брате

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Окуловском районе Новгородской области оштрафовал на 1 тыс. рублей "шутника", сообщившего в полицию о том, что у его брата выросли рога.

Как сообщает Новгородский областной суд в соцсетях, 7 сентября местный житель Р. Павлов сообщил по телефону в районный отдел полиции о том, что его брат плохо чувствует себя и у него растут рога.

Переданную Павловым информацию судья оценил как заведомо недостоверную, а вызов полиции - как ложный.

Судья признал "шутника" виновным по статье 19.13 КоАП (заведомо ложный вызов полиции). В связи с тем, что Павлов признал вину, суд ограничился штрафом в размере 1 тыс. рублей.

Постановление мирового суда в силу не вступило и может быть обжаловано, добавили в областном суде.

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