Основному фигуранту дела "о кукле Путина" изменили срок на условный

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд заменил реальный срок на условный местному жителю, который был осужден за установку в центре Перми манекена с маской президента РФ Владимира Путина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"По итогу рассмотрения апелляции Шабарчину изменено реальное наказание на условное – два года условно, по Васильеву и Эткину – без изменения", - сказал собеседник агентства.

Ленинский суд Перми с марта рассматривал так называемое уголовное дело о кукле Путина. Согласно данным на сайте суда, на скамье подсудимых было три человека: Александр Шабарчин, Александр Эткин и еще один обвиняемый, чьи персональные данные не раскрывались (на момент перформанса ему не было 18 лет).

В конце августа Шабарчину назначили наказание в виде лишения свободы два года с отбыванием в колонии общего режима, Даниле Васильеву – один год условно, Эткина суд оправдал.

По информации суда, фигуранты обвинялись по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По данным местных СМИ, в 2018 году в центре Перми был установлен манекен с маской действующего президента РФ Путина. В этом же году в соцсетях была размещена видеозапись, на которой запечатлено как посторонние люди реагируют на привязанный к столбу манекен.

Во время судебных разбирательств несколько раз устраивались одиночные пикеты в поддержку подсудимых.