Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

Основному фигуранту дела "о кукле Путина" изменили срок на условный

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд заменил реальный срок на условный местному жителю, который был осужден за установку в центре Перми манекена с маской президента РФ Владимира Путина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"По итогу рассмотрения апелляции Шабарчину изменено реальное наказание на условное – два года условно, по Васильеву и Эткину – без изменения", - сказал собеседник агентства.

Ленинский суд Перми с марта рассматривал так называемое уголовное дело о кукле Путина. Согласно данным на сайте суда, на скамье подсудимых было три человека: Александр Шабарчин, Александр Эткин и еще один обвиняемый, чьи персональные данные не раскрывались (на момент перформанса ему не было 18 лет).

В конце августа Шабарчину назначили наказание в виде лишения свободы два года с отбыванием в колонии общего режима, Даниле Васильеву – один год условно, Эткина суд оправдал.

По информации суда, фигуранты обвинялись по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По данным местных СМИ, в 2018 году в центре Перми был установлен манекен с маской действующего президента РФ Путина. В этом же году в соцсетях была размещена видеозапись, на которой запечатлено как посторонние люди реагируют на привязанный к столбу манекен.

Во время судебных разбирательств несколько раз устраивались одиночные пикеты в поддержку подсудимых.

Пермь Александр Шабарчин

Новости
Изменение Конституции

Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов

Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

"Росатом" получит в управление главный актив группы FESCO

Пандемия коронавируса

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

НИИР запланировал испытания диапазона 6 ГГц для развития сетей 5G

"Известия" узнали об обсуждении в Госдуме правил оборота оружия

"Известия" узнали об обсуждении в Госдуме правил оборота оружия

ВС РФ запретил переселять банкротов в более скромное жилье

При столкновении автобуса со зданием вуза в Новгороде погибли двое

Что произошло за день: среда, 4 ноября

Путин напомнил о старании РФ установить мир между Ереваном и Баку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');