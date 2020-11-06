СВР сообщила о смерти разведчика-нелегала Юрия Шевченко

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

Шевченко был 81 год. Причиной смерти стала хроническая болезнь.

Данные о Шевченко СВР рассекретила только в январе 2020 года. Он служил в органах безопасности с 1963 года, с 1969 года "регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "Космик".

Активную разведдеятельность он прекратил в 2001 году и занялся передачей опыта молодым.

Из интервью, которые Шевченко дал в 2020 году, следует, что он работал в том числе в Европе. В интервью "Комсомольской правде" он рассказал, что по легенде у него было два "родных" языка - "немецкий (якобы родился и вырос в Германии) и французский, где, мол, потом долго жил". Он рассказывал, что , поступая на службу в разведку, он поставил себе цель "добыть хотя бы один подлинный документ с грифом COSMIC, высшим грифом секретности НАТО". "Сказал себе: если ты не проникнешь в их главные секреты, должен будешь честно признать, что жизнь в разведке прожил напрасно", - рассказывал Шевченко.