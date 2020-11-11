Минсельхоз обеспокоился галопирующими наценками на лососевые

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пообещал разобраться в причинах роста цен на лососевые виды рыбы и отрегулировать ценообразование.

Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил на заседании межведомственного совета по организации проведения путины. В ходе заседания президент ВАРПЭ Герман Зверев обратил внимание на значительный и необоснованный рост розничных наценок на эти виды рыбы.

Согласно сообщению, Патрушев заявил, что министерство тоже обеспокоено ситуацией с ценообразованием в рознице. Он отметил, что профильные департаменты Минсельхоза проведут оценку сложившейся ситуации. Кроме того, министерство "поработает с Минпромторгом РФ и Федеральной антимонопольной службой". "Если есть необходимость, в том числе, и в прокуратуру напишем письма, чтобы отрегулировать все-таки ценообразование", - сказал министр.

При этом Патрушев подчеркнул, что необходимо добиться оперативной и бесперебойной работы транспортной инфраструктуры, которая крайне важна для обеспечения поставок рыбы из Дальнего Востока в центральные регионы страны. "Правильно организованная логистика позволит, в том числе, минимизировать цены в магазинах на нашу продукцию", - уверен глава Минсельхоза.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Федеральной антимонопольной службе неоднократно поручали изучить вопрос о ценообразовании на рыбу, однако "пока серьезных выводов не видно". По его словам, нужно "сделать соответствующее обращение в ФАС, провести доскональное исследование, как формируется цена для такого социального вида рыбы, как лосось".

По данным ВАРПЭ, вылов лососёвых рыб снизился на 25% по сравнению с прошлым годом. С учетом переводного коэффициента веса улова в вес произведённой продукции (в вес мороженой рыбы), на российский рынок в 2020 году поставлено около 190 тыс. тонн мороженой рыбы лососёвых пород, что всего на 10% ниже уровня прошлого года.

"В этой связи очень странным выглядят галопирующие розничные наценки на лосось", - заявил Зверев. Так, розничная наценка на горбушу составила в этом году 150 рублей (40% от розничной цены), на нерку – 400 рублей (45% розничной цены), на кету – 300 рублей (50% от розничной цены). "Очень резко выросла наценка на икру, она составляет свыше 35% от цены. При этом в этом году катастрофического снижения объёма поставок икры не происходило", - подчеркнул Зверев.