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Члены избиркома Петербурга решили пока не уходить в отставку

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии, руководитель юридического управления аппарата Горизбиркома Олег Зацепа заявил "Интерфаксу", что не видит в своей работе упущений, которые могли бы стать причиной для отставки.

"В своей работе упущений пока не усматриваю", - сказал Зацепа "Интерфаксу" в среду на вопрос о том, планирует ли самостоятельно слагать полномочия после заявления ЦИК РФ. Он уточнил, что для отставки членов комиссии не требуется созывать заседание Горизбиркома, а о планах коллег ему неизвестно.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский также заявил "Интерфаксу", что пока в отставку не собирается. "Я сейчас в отпуске и не в России, но я внимательно слушал выступление председателя ЦИК. Хочу сказать, что на сегодняшний день, находясь в отпуске у теплого моря, я не планирую уходить в отставку", - сказал он, уточнив, что вернется из отпуска через неделю.

В состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса. Половину комиссии назначает губернатор Петербурга, половину - Законодательное собрание. Полномочия текущего созыва истекают в 2022 году.

Недоверие главе избиркома

В среду Центризбирком РФ признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко.

"Опыт показывает, что смена одного председателя мало что даст, если новый человек придет в эту дискредитировавшую себя систему. Я полагаю, будет честно и ответственно со стороны не только председателя, но и заместителя председателя комиссии, и секретаря и многим членам комиссии написать заявление об увольнении по собственному желанию", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

Суть претензий

В июне в Петербурге должны были состояться дополнительные выборы депутатов заксобрания, но их отменили отменены в связи с ситуацией с пандемией COVID-19. При этом к 13 сентября выборы так и не были организованы.

Памфилова отметила, что петербургская комиссия "в последний момент" обратилось в ЦИК с просьбой разъяснить, что делать с довыборами, и ЦИК ответил, что откладывать их недопустимо. Тем не менее, выборы не так и не состоялись.

В прошлый раз ЦИК признавал неудовлетворительной работу горизбиркома по итогам прошлогодних муниципальных выборов в декабре 2019 года.

Тогда несколько оппозиционеров сообщили, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые создают группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего желающие стать кандидатами не смогли заявиться на выборы вовремя. После выборов результаты голосования не вносились в ГАС "Выборы" в течение нескольких недель.

Петербург

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