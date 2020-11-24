Прокуроры проверят подтопление в недавно открытой инфекционной больнице

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора Игорь Ткачев поручил прокурору Челябинской области установить причины подтопления в недавно открытой инфекционной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.

16 ноября "Российская газета" писала, что новую больницу в Малой Сосновке построили всего за 74 дня и она уже начала принимать пациентов.

22 ноября в одном из корпусов больницы затопило палаты. Как заявила региональному изданию "74.RU" первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, пострадали палаты в "красной" зоне, больных оттуда перевели в другой корпус.

После инцидента в больнице по поручению губернатора Алексея Текслера еще раз проверят все системы жизнеобеспечения, сообщил пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

"Известно, что причиной инцидента стал засор канализации, в нее попал строительный мусор. Было подтоплено несколько помещений в первом корпусе, проблему устранили в течение двух-трех часов", - сказал Зюсь.

Он уточнил, что всего в больнице 11 корпусов, ее общая площадь составляет 5 тыс. квадратных метров.

Пресс-служба регионального Минздрава отмечает, что ущерба для здания нет.

"Ввод в эксплуатацию новых построек и апробация, безусловно, могут давать небольшие технические сбои, которые в данном случае были оперативно устранены. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, на процессах оказания медицинской помощи пациентам это не отразилось", - говорится в сообщении.

В больнице сейчас лечатся больше ста человек.

Областная инфекционная больница будет принимать пациентов с разными инфекционными заболеваниями, но на время пандемии ее полностью отдали под больных с коронавирусной инфекцией.

На строительство объекта из областного бюджета было направлено 2,5 млрд рублей, в том числе 550 млн рублей на медицинское оборудование. Сейчас в боксах установлено 320 коек и 40 реанимационных, максимальная вместимость больницы - 482 койки, в том числе 54 реанимационных.