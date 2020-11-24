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Прокуроры проверят подтопление в недавно открытой инфекционной больнице

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора Игорь Ткачев поручил прокурору Челябинской области установить причины подтопления в недавно открытой инфекционной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.

Пандемия коронавируса

16 ноября "Российская газета" писала, что новую больницу в Малой Сосновке построили всего за 74 дня и она уже начала принимать пациентов.

22 ноября в одном из корпусов больницы затопило палаты. Как заявила региональному изданию "74.RU" первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, пострадали палаты в "красной" зоне, больных оттуда перевели в другой корпус.

После инцидента в больнице по поручению губернатора Алексея Текслера еще раз проверят все системы жизнеобеспечения, сообщил пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

"Известно, что причиной инцидента стал засор канализации, в нее попал строительный мусор. Было подтоплено несколько помещений в первом корпусе, проблему устранили в течение двух-трех часов", - сказал Зюсь.

Он уточнил, что всего в больнице 11 корпусов, ее общая площадь составляет 5 тыс. квадратных метров.

Пресс-служба регионального Минздрава отмечает, что ущерба для здания нет.

"Ввод в эксплуатацию новых построек и апробация, безусловно, могут давать небольшие технические сбои, которые в данном случае были оперативно устранены. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, на процессах оказания медицинской помощи пациентам это не отразилось", - говорится в сообщении.

В больнице сейчас лечатся больше ста человек.

Областная инфекционная больница будет принимать пациентов с разными инфекционными заболеваниями, но на время пандемии ее полностью отдали под больных с коронавирусной инфекцией.

На строительство объекта из областного бюджета было направлено 2,5 млрд рублей, в том числе 550 млн рублей на медицинское оборудование. Сейчас в боксах установлено 320 коек и 40 реанимационных, максимальная вместимость больницы - 482 койки, в том числе 54 реанимационных.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Челябинская область Алексей Текслер коронавирус Игорь Ткачев Генпрокуратура коронавирус Малая Сосновка

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