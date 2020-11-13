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В Петербурге загорелся Ленинградский электромеханический завод

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Красносельском районе Петербурга по повышенному номеру сложности тушат возгорание в производственном здании, сообщила в пятницу пресс-служба управления МЧС по городу.

В 19:39 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по адресу: Петергофское шоссе, 73. Возгорание – в производственном здании, его площадь уточняется, сообщили в ведомстве.

В 19:47 пожару был присвоен второй номер сложности.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, отмечается в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 17 единиц техники и 58 человек.

Согласно открытым источникам, по данному адресу находится Ленинградский электромеханический завод.

Петербург

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