Пожар охватил уже два этажа здания на территории "ЛЭМЗа" в Петербурге

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Площадь возгорания в производственном здании на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) увеличилась вдвое, огнем охвачены уже два этажа. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба управления МЧС по городу.

Площадь пожара увеличилась до 1,2 тыс. кв. метров, горят третий и четвертый этажи. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 600 кв. метров.

В 21:25 пожару присвоили четвертый номер сложности.

Как ранее сообщалось, около 19:30 на Петергофском шоссе загорелось четырехэтажное производственное здание на четвертом этаже. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным источника телеканала 78, пожар произошел в цеху по производству мебели; рядом находится "оснащенная баллоном компрессорная установка, которая при перегреве может взорваться".