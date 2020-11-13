На место крупного пожара в Петербурге прибыл пожарный поезд

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пожарный поезд задействовали в тушении возгораниия в производственном здании в Красносельском районе Петербурга, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС по городу.

Также на месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой осуществляют замеры воздуха для определения вредных веществ в районе пожара, добавили в ведомстве.

Около 19:30 мск на Петергофском шоссе загорелось четырёхэтажное производственное здание на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ). Огонь охватил третий и четвёртый этаж на площади 1,2 тыс. кв. м. Пожару присвоен четвёртый номер сложности. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным СМИ, горит цех по производству мебели.