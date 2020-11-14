В Петербурге назвали предварительную причину пожара на ЛЭМЗе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Предварительной причиной крупного пожара на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Петербурге считается короткое замыкание, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Он уточнил, что возгорание произошло на мебельной фабрике "Северная Венеция", которая располагается на третьем этаже четырехэтажного здания бывшего ЛЭМЗа. В помещении находилось производственное оборудование и товарная продукция. Стоимость ущерба устанавливается.

Как сообщалось, накануне вечером на Петергофском шоссе загорелось четырехэтажное производственное здание на территории бывшего ЛЭМЗа. Огонь охватил третий и четвертый этаж на площади 1,2 тыс. кв. м.

По данным МЧС России, около 6:00 по Москве субботы была объявлена ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали.