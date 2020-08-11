В монастыре под Псковом зафиксировали вспышку коронавируса

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре в Псковской области зафиксирована вспышка COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусной инфекцией. "Часть из них госпитализирована. По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Савво-Крипецком монастыре введен строгий карантин, прием паломников полностью прекращен до особого распоряжения. Богослужения совершаются только в присутствии братии обители", - объявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, также расположенного в Псковской области, у одной из сотрудниц было выявлено инфицирование COVID-19. В пресс-службе епархии отметили, что все общавшиеся с больной направлены на карантин. В монастырь была приглашена комиссия Роспотребнадзора, согласно предписаниям которой в Паломническом центре проведена дезинфекция и другие санитарные мероприятия.

Псковская епархия призывает паломников, планирующих поездки в обители, учитывать данную информацию до особого извещения о преодолении инфекционной опасности.

Богослужения в Псково-Печерском и других монастырях Псковской епархии проводятся только на прихрамовой территории. Паломникам необходимо строго соблюдать предписания санитарных служб, заключили в пресс-службе епархии.