Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Морг в Тюмени перешел на работу без выходных из-за коронавируса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Режим работы морга в Тюмени изменился из-за эпидситуации, связанной с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в среду в региональном оперштабе.

"Сменный режим ограничен в соответствии с трудовым кодексом, поэтому время работы морга продлено за счет введения семидневной рабочей недели", - сказал представитель штаба.

Он отметил, что из-за пандемии в морге увеличилось число проведения патолого-анатомических вскрытий.

"Если ранее не всегда проводилась эта процедура, то сейчас она необходима в связи с подозрением на инфекционное заболевание или положительный тест на COVID-19", - сказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что тюменцы, пришедшие в морг за телами своих родных, жалуются на очереди.

Тюмень коронавирус

Новости по теме

Новости

В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V" в 92%

В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V" в 92%

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с конца августа

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с конца августа

В России за сутки установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19

В России за сутки установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19

Вице-губернатор Петербурга покинул пост на фоне слухов о назначении главой ФАС

В ДУМ РФ прояснили ситуацию с запретом браков с немусульманками

Российских пешеходов обезопасят с помощью приема из "Формулы-1"

Российских пешеходов обезопасят с помощью приема из "Формулы-1"
Пандемия коронавируса

Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса

Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса
Пандемия коронавируса

Три привитых от COVID-19 алтайских врача все равно заразились им

Три привитых от COVID-19 алтайских врача все равно заразились им

Захарова предложила США пользоваться дипканалами для получения деталей по Карабаху

Захарова предложила США пользоваться дипканалами для получения деталей по Карабаху
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');