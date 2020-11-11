Морг в Тюмени перешел на работу без выходных из-за коронавируса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Режим работы морга в Тюмени изменился из-за эпидситуации, связанной с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в среду в региональном оперштабе.

"Сменный режим ограничен в соответствии с трудовым кодексом, поэтому время работы морга продлено за счет введения семидневной рабочей недели", - сказал представитель штаба.

Он отметил, что из-за пандемии в морге увеличилось число проведения патолого-анатомических вскрытий.

"Если ранее не всегда проводилась эта процедура, то сейчас она необходима в связи с подозрением на инфекционное заболевание или положительный тест на COVID-19", - сказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что тюменцы, пришедшие в морг за телами своих родных, жалуются на очереди.