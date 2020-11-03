Самарский Минздрав отверг сообщения о телах в подвале COVID-госпиталя

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о скопившихся трупах в подвале областной больницы им. Середавина, при которой открыт крупнейший в регионе госпиталь для пациентов с COVID-19.

"Систему, помимо самой коронавирусной инфекции, может дестабилизировать отрицательная информационная активность людей. Очень часто мы, к сожалению, сталкиваемся с отдельными провокациями, с отдельным выплеском того негатива на социальные просторы. (...) Это ровно и касается публикации с переполненным моргом больницы Середавина, абсолютно несоответствующей действительности", - заявил Бенян во время прямого эфира в своем инстаграме.

По его словам, "патологоанатомическая служба делает все возможное, чтобы и поставить посмертный диагноз, чтобы и родственники потом могли принять эту информацию и, конечно же, воздать последние почести".

Ранее в соцсетях распространилась фотография, на которой изображена вереница больничных каталок с умершими. Автор сообщал, что фото было сделано в подвале больницы им. Середавина.

В пресс-службе правительства Самарской области ранее "Интерфаксу" сообщили, что министерство здравоохранения региона начало проверку по факту данной публикации.

В конце октября появились аналогичные сообщения о скоплении трупов в подвалах "ковидного" госпиталя, тогда речь шла о больнице №12 Барнаула. Минздрав Алтайского края признал подлинность этой информации и объяснил хранение трупов в подвале нехваткой патологоанатомов и возросшей нагрузкой на них из-за большого числа умерших пациентов.