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Суд со второй попытки набрал присяжных по делу о расстреле солдат в Забайкалье

Суд со второй попытки набрал присяжных по делу о расстреле солдат в Забайкалье
Рамиль Шамсутдинов во время заседания суда
Фото: Алексей Малашенко/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд в Чите в четверг сформировал коллегию присяжных заседателей по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре прошлого года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, сообщил "Интерфаксу" адвокат Руслан Нагиев в четверг.

"Состав присяжных сформирован, восемь основных и четыре запасных. Из всех претендентов двум был дан отвод, одному со стороны защиты, другому со стороны обвинения. В понедельник мы приступаем к рассмотрению дела", - сказал собеседник агентства.

29 октября суду не удалось набрать присяжных в необходимом количестве - 12 человек.

Как сообщалось, 25 октября прошлого года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Причиной своего поступка Шамсутдинов называл неуставные отношения. В августе адвокаты подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, которое было удовлетворено.

По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, Шамсутдинов не страдает каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, "которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Однако сторона защиты выявила ряд нарушений при проведении экспертизы. В ходе предварительного слушания адвокаты попросили суд приобщить к делу рецензию Саратовской юридической академии на заключение психолого-психиатрической экспертизы. Документ будет рассмотрен в ходе исследования доказательств во время основного слушания.

Хроника 25 октября 2019 года – 19 ноября 2020 годаУбийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Забайкальский край Забайкалье Чита Рамиль Шамсутдинов

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