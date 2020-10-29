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Суду не удалось набрать присяжных для дела о расстреле восьми военных

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд в Чите не смог сформировать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщил адвокат Равиль Тугушев.

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

"Уведомления о работе в качестве присяжных заседателей были разосланы 500 человек. В суд явились 15 из них, четверым по разным причинам был дан отвод. Всего необходимо 12 человек. Заседание отложено до 19 ноября, в этот день будет проводиться добор присяжных заседателей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что отбор присяжных начнется 29 октября и будет проходить в частично закрытом режиме. Сам судебный процесс будет открытым. Срок ареста Шамсутдинову был продлен в начале октября до 16 марта 2021 года.

По версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в части, убил восьмерых и ранил еще двоих. Причиной он назвал неуставные отношения. Он был призван в армию из Тюменской области летом 2019 года. Психолого-психиатрическая стационарная экспертиза признала его вменяемым, однако его защита выявила ряд нарушений при проведении экспертизы

Шамсутдинова обвиняют в убийстве и покушении на убийство.

Рамиль Шамсутдинов Забайкалье Минобороны Чита СКР Второй Восточный окружной военный суд Чита Равиль Тугушев

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