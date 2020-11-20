Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель

Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса Рособрнадзор перенесет итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 классов со 2 декабря на апрель, сообщило ведомство.

Пандемия коронавируса

Сочинение проведут не раньше 5 апреля, уточнили чиновники.

Решение "согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба" по борьбе с коронавирусом.

К единым госэкзаменам будут допущены только те, кто получит "зачет" за сочинение, напомнили в ведомстве. Школьники с ограниченными возможностями могут вместо сочинения писать изложение.

Также оперштаб решил разрешить провести итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников дистанционно. Это можно будет сделать, если в сроки проведения собеседований в регионах будет тяжелая эпидемиологическая обстановка.

По расписанию, собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. Оно является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов.

По данным оперштаба на утро 20 ноября, в стране был выявлен рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19 - 24 318 новых случаев. Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, выявили 2 039 926 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 311 заболевших (461 человек за последние сутки).

Из-за коронавируса в 2020 году отменили досрочные ЕГЭ, обычные госэкзамены сократили и перенесли на более поздние сроки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

22
Художественную инсталляцию со 111 манекенами установили на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Работа призывает внимательнее относиться к опасности коронавирусной болезни.Пандемия коронавируса повлияла на оформление украшений к Рождеству. На фото: магазин свеч в Салониках, Греция.17 ноября. В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.16 ноября. Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работу.16 ноября. В ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-19.13 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Художественную инсталляцию со 111 манекенами установили на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Работа призывает внимательнее относиться к опасности коронавирусной болезни.
Хроника 09 января – 20 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Рособрандзор коронавирус Минпросвещения

Новости по теме

Новости

Депутат Госдумы связал рост аварийности с улучшением качества дорог

Пандемия коронавируса

Антитела выявлены у 100% добровольцев, привитых вакциной "Вектора"

Пандемия коронавируса

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

Денис Буцаев может снова возглавить Российский экологический оператор

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Митрополит Казанский и Татарстанский умер от коронавируса

Совладелец Локо-банка Михаил Рабинович купил 17,4% FESCO

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Россиянин приговорен к 13 годам колонии за госизмену в пользу США

Циклон обрушил на Владивосток около 1,5 месячных норм осадков за сутки

Циклон обрушил на Владивосток около 1,5 месячных норм осадков за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');