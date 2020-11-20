Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса Рособрнадзор перенесет итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 классов со 2 декабря на апрель, сообщило ведомство.

Сочинение проведут не раньше 5 апреля, уточнили чиновники.

Решение "согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба" по борьбе с коронавирусом.

К единым госэкзаменам будут допущены только те, кто получит "зачет" за сочинение, напомнили в ведомстве. Школьники с ограниченными возможностями могут вместо сочинения писать изложение.

Также оперштаб решил разрешить провести итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников дистанционно. Это можно будет сделать, если в сроки проведения собеседований в регионах будет тяжелая эпидемиологическая обстановка.

По расписанию, собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. Оно является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов.

По данным оперштаба на утро 20 ноября, в стране был выявлен рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19 - 24 318 новых случаев. Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, выявили 2 039 926 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 311 заболевших (461 человек за последние сутки).

Из-за коронавируса в 2020 году отменили досрочные ЕГЭ, обычные госэкзамены сократили и перенесли на более поздние сроки.