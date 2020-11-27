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Срок проведения ЕГЭ определится до нового года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Решение о сроках проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято до нового года, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев.

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"До нового года мы дадим согласованное с правительством решение о том, когда будет проводится ЕГЭ и ОГЭ (основной госэкзамен)", - заявил Музаев в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Музаев сообщил, что сейчас обсуждается вопрос разведения потоков сдачи экзаменов в 9-х и 11-х классах. "Если в прошлые годы экзамены в 9-х и 11-х классах сдавались параллельно в один временной промежуток, то один из подходов сейчас - развести потоки и сдавать в разные периоды", - сказал он.

По его словам, также обсуждается количество сдаваемых экзаменов. "Два обязательных экзамена точно будут сдавать. И другой момент - у нас еще идут дискуссии оставить два выборных (экзамена) или сократить до одного", - добавил Музаев.

Сдача ЕГЭ по русскому языку

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Ученики ищут свои фамилии в списках перед началом сдачи единого государственного экзамена по русскому языку.Ученики перед началом сдачи единого государственного экзамена по русскому языку.Количество выпускников, пишущих ЕГЭ по русскому языку сократилось на 14% по сравнению с 2013 годом, сообщил директор федерального центра тестирования Сергей Пономаренко.Учитель проверяет паспорт ученика перед сдачей единого государственного экзамена по русскому языку в школе № 1400 Москвы.За шпаргалки и мобильные телефоны на ЕГЭ аннулировано 66 работ."Сегодня сдает 743 тыс человек, что на 14% меньше, чем сдавало в 2013 году. Из них выпускников текущего года 691 тыс 708 участников, что на 7% меньше, чем было в прошлом году", - сообщил директор федерального центра тестирования Сергей Пономаренко.Раздача пакетов с экзаменационным заданием во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в средней образовательной школе №28 города Владивостока.Преподаватель смотрит на часы перед началом сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в средней образовательной школе №28 города Владивостока.
Ученики ищут свои фамилии в списках перед началом сдачи единого государственного экзамена по русскому языку.
ЕГЭ Рособрнадзор

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