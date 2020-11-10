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Собянин упростил предоставление льготного статуса многодетным семьям

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о новом порядке присвоения льготного статуса многодетной семьи. Теперь подать заявку на этот статус можно будет только в электронном виде, не приходя к чиновникам лично.

Получить льготный статус многодетной семьи в Москве смогут родители (усыновители) и дети из семей, в которых родились или воспитываются трое и более детей, в том числе усыновлённые, а также пасынки и падчерицы, до достижения младших из них возраста 16 лет, а учащихся в школах - 18 лет.

Мэрия сократила перечень документов, которые нужно собрать для получения этого статуса. К примеру, справка об обучении в школе потребуется лишь на тех детей, которые учатся в частных или федеральных учебных заведениях. Факт обучения ребенка в городской школе или колледже будет подтвержден автоматически.

Сведения о членах семьи, указанные заявителем, также будут проверяться органами власти самостоятельно, кроме тех редких случаев, когда это невозможно по объективным причинам.

Принести недостающие документы можно будет в любой центр госуслуг "Мои документы" в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления.

Оформление статуса многодетной семьи займет не больше десяти рабочих дней, говорится в постановлении. Заявитель будет получать сообщение о принятом решении через личный кабинет.

Сведения о присвоении статуса многодетной семьи будут включены в единую электронную базу и станут основанием для предоставления мер поддержки, среди которых бесплатное питание в школе, льготы по оплате ЖКУ и др. Предъявлять удостоверение многодетной семьи для получения этих мер поддержки больше не потребуется.

Оформление статуса многодетной семьи в электронном виде не лишает граждан права на получение традиционного бумажного удостоверения, которые по-прежнему можно получить в центрах "Мои документы". Такие удостоверения по-прежнему могут понадобиться для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев, а также для получения скидок в магазинах и других негосударственных организациях.

Сейчас в Москве живут 164 600 многодетных семей, это в 2,5 раза больше, чем десять лет назад.

Москва Сергей Собянин

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