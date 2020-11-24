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Директора Томского завода светотехники заочно обвинили в сокрытии налогов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области заочно предъявило обвинение в сокрытии средств для уплаты налогов директору и бенефициару ООО "Томский завод светотехники".

"Директору ООО заочно предъявлено обвинение в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере, и он объявлен в розыск", - сообщила старший помощник руководителя регионального управления ведомства Елена Лебедева.

В свою очередь находящийся в Грузии бенефициар и директор завода Владислав Голубев, который также является вице-президентом "Стеклосоюза России", сообщил, что узнал об изменении своего статуса с подозреваемого на обвиняемого от адвоката 19 ноября – в День стекольной промышленности России.

"Абсурдность обвинения налицо, так как долг по налогам был погашен полностью, в том числе из моих собственных средств. Подтверждением этому было решение арбитражного суда о прекращении процесса о банкротстве предприятия. То, что сейчас делают следственные органы, называется "кошмарить бизнес", - заявил Голубев.

По его словам, сотрудники СКР допросили его по уголовному делу, еще когда он находился в России, после чего он с семьей уехал в Грузию.

"Ограничительные меры в связи с коронавирусом усилились во всем мире, в том числе и в России. Странно требовать от меня то (вернуться в Россию - ИФ), что я не мог сделать при мягких мерах. Даже если бы у меня была возможность, прямо сейчас я вернуться не могу из-за оформления документов члена моей семьи", - пояснил Голубев.

Он подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия, и, если российские власти будут готовы оказать ему помощь по возвращению на родину, он ее примет. "Следствие располагает данными о моем точном месте проживания в Грузии", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, с 2018 года ФНС дважды подавала иск о банкротстве завода из-за долгов по налогам, но из-за погашения задолженности дела закрывали.

Весной 2020 года СКР возбудил уголовное дело по факту сокрытия заводом денежных средств для уплаты налогов. В конце лета работники предприятия в связи с этим собирались выйти на пикет в поддержку завода, но акции не состоялись.

В начале октября Голубев стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по частью 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере), сумма сокрытых денежных средств – более 18,6 млн рублей. Дело было приостановлено в связи с тем, что фигурант не мог выехать в Россию из Грузии из-за пандемии коронавируса.

14 октября ООО "Томский завод светотехники" подало заявление о самобанкротстве.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", завод, наряду с компаниями "Современные источники света" (инжиниринг), Rusled (инновационная и проектная деятельность) и несколькими торговыми домами в РФ, входит в группу LEADLight, бенефициаром которой также является Голубев.

Томская область Томский завод светотехники Владислав Голубев

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