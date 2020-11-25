Поезд сбил двух школьников в Оренбуржье

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Два школьника в среду утром попали под колеса поезда в Оренбургской области, один ребенок погиб.

Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщает, что это произошло в 6:28 по московскому времени на 1276-м км на вокзале города Бугуруслан. Два мальчика 9 и 10 лет шли в школу и, чтобы сократить маршрут, решили перейти через железнодорожные пути в неположенном месте.

"Дождавшись, когда проедет поезд, они стали переходить железнодорожные пути, однако из-за сильного снегопада и снежного вихревого потока, оставшегося от первого поезда, они не заметили встречный железнодорожный состав", - говорится в сообщении.

Машинист, увидев детей, просигналил и попытался экстренно затормозить, но предотвратить столкновение не удалось. В результате происшествия один ребенок погиб на месте, второй доставлен в больницу.