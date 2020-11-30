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Фигурант дела о смертельном ДТП в Крыму дал признательные показания

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Крымские следователи получили признательные показания от организатора летнего рейса микроавтобуса из Кубани в Крым, в котором после столкновения с грузовиком погибли девять человек, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю в понедельник.

Фигурант дела рассказал следствию, что решил отправить в обратный рейс водителя, который находился за рулем без отдыха более 16 часов, отметили в СКР.

Микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя, еще девять пассажиров получили травмы.

Следователи считают, что водитель мало отдыхал и мог заснуть за рулем. Кроме того, в момент столкновения скорость движения микроавтобуса превышала допустимую.

В отношении индивидуального предпринимателя - организатора рейса - расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Он заключен под стражу.

Как отмечается в сообщении, проведенная вместе с Ростехнадзором проверка ИП "Донец" выявила множественные нарушения в организации перевозки граждан.

СКР Крым

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