Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Крыму Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Крым/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Водитель микроавтобуса, который врезался в Крыму в грузовик, по предварительной информации, погиб, сообщили "Интерфаксу" в главном следственном управлении СКР по республике.

Там отметили, что личность водителя устанавливается вместе с остальными погибшими в этом микроавтобусе.

Ранее в МВД по Крыму сообщили, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter уснул за рулем на трассе "Таврида" и врезался в ехавший впереди грузовик. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре пострадали.

В администрации Белогорского района уточнили, что все четверо пострадавших госпитализированы, среди них есть беременная женщина. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В ГСУ СКР отметили, что попавший в аварию микроавтобус ехал из Краснодара.

Как сообщил источник "Интерфакса", водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Он занимался частным извозом, а сам Mercedes Sprinter был зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае.